В Грузии заявили, что ждут извинений от президентов Украины и Молдовы из-за заявлений о пытках Саакашвили
Киев • УНН
Грузия требует извинений от президентов Украины и Молдовы за критику обращения с заключенным бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
В Грузии ждут извинений от президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду, которые критиковали власти страны за ненадлежащее обращение с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом представитель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в эфире программы "Актуальная тема" на Первом канале, передает УНН.
Папуашвили считает, что заявления лидеров Украины и Молдовы опровергает доклад Европейского комитета по предотвращению пыток Совета Европы, в котором оцениваются условия содержания Саакашвили в тбилисской клинике "Вивамед".
"Мы узнали, что президент Зеленский врал, когда обвинял Грузию в пытках Саакашвили, узнали, что врала президент Санду, когда обвиняла Грузию в пытках Саакашвили. Мы узнали, что врали и европарламентарии, которые обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом, поскольку напрасно обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Мы об этом узнали и поэтому ждем, что эти люди извинятся, однако иногда это менее ожидаемо", - сказал Папуашвили.
В правящей партии Грузии снова заговорили о переводе Саакашвили в тюрьму21 декабрь 2023, 17:25 • 29326 просмотров
Спикер парламента Грузии утверждает, что находящийся в тюрьме Саакашвили "потратил миллионы на лоббистов" - заказывал статьи и телесюжеты, проплачивал политические заявления. Более того, по его словам, "американские лоббисты" составили и протолкнули в Европарламент несколько проектов резолюций в поддержку третьего президента Грузии.
"Думаю, нам стоит задуматься о том, что было движущей силой, которая так опекала Саакашвили, который прятался в разных странах, когда против него шли суды и были вынесены приговоры, который потом пробрался в страну, чтобы здесь устроить беспорядки, и натравить грузин против друг друга в день выборов", - заявил Папуашвили.
Согласно докладу, делегация Европейского комитета по предупреждению пыток "не услышала никаких утверждений о жестоком обращении" с заключенными-пациентами со стороны персонала клиники "Вивамед". Также в отчете подчеркнуто, что пациенты, находящиеся под охраной, "имеют доступ к широкому спектру медицинских услуг", а их материальные условия "в целом адекватны", сообщает "Грузия Новости".
Однако комитет указал на отсутствие профессиональной независимости медицинского персонала, который работает с заключенными.
Что касается Михаила Саакашвили, делегация считала, что ситуация, в которой он находится, является "угнетающей и унизительной, и не способствует улучшению состояния его здоровья".
Власти Грузии заявили, что в стране якобы готовят "Евромайдан": обвиняют Саакашвили и даже украинскую разведку18 сентябрь 2023, 14:11 • 178390 просмотров
В Грузии заявили, что ждут извинений от президентов Украины и Молдовы из-за заявлений о пытках Саакашвили
Грузия требует извинений от президентов Украины и Молдовы за критику обращения с заключенным бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
"Золото" и "серебро" завоевали украинские фигуристы на 51-м Открытом Кубке Volvo в Риге
Украинские фигуристы Кирилл Марсак и Кирилл Лышенко завоевали золото и бронзу соответственно на 51-м международном турнире Volvo Open Cup в Риге. Марсак набрал 186,95 балла, а Лышенко - 183,78 балла.
В небе над Украиной зафиксировали пять групп вражеских дронов - Воздушные силы
Оккупанты запустили пять групп беспилотников. В Воздушных силах предупреждают о движении дронов на юге страны.
На Закарпатье до сих пор подтопленными остаются 11 дворов и 330 га сельскохозяйственных угодий - ОВА
В результате сильных дождей было подтоплено 11 домохозяйств и 330 гектаров сельхозугодий на Закарпатье, Украина. По словам начальника Закарпатского областного управления водного хозяйства Виктора Микиты, паводковая вода спадает, и большинство дорог восстановлено.
США избегут "шатдауна": Байден подписал временный бюджет
Президент США Джо Байден подписал временный бюджет. Это позволит избежать "шатдауна" - частичной приостановки работы правительства.
Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем авто устройство для прослушивания
Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем автомобиле систему слежения и прослушивания, которую, по ее оценкам, установили около десяти дней назад. Она планирует сообщить об этом вторжении в личную жизнь в правоохранительные органы.
Бизнесмена Игоря Мазепу отправили под стражу и определили залог в 349 млн грн
Игоря Мазепу, украинского бизнесмена, арестовали и назначили залог в размере 349 миллионов гривен из-за его вероятной причастности к сделке по отчуждению земли критической инфраструктуры - Киевской гидроэлектростанции.
Дело бизнесмена Игоря Мазепы: двух фигурантов отправили под стражу
Двое подозреваемых по делу украинского бизнесмена Игоря Мазепы были помещены под арест с возможностью внесения залога по решению киевского суда.
МВД показали как работает "Ярость" на Бахмутском направлении
Бригада "Ярость" Национальной гвардии Украины демонстрирует свои возможности в атаке на оккупантов с помощью беспилотников. Как сообщается, за неделю они уничтожили 90 единиц российской военной техники.
Польские фермеры начнут масштабный протест из-за увеличения конкуренции со стороны Украины
Польские фермеры планируют масштабную акцию протеста против проблем в аграрном секторе и наплыва украинского сельскохозяйственного импорта.