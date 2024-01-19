В Грузии заявили, что ждут извинений от президентов Украины и Молдовы из-за заявлений о пытках Саакашвили

В Грузии ждут извинений от президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду, которые критиковали власти страны за ненадлежащее обращение с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом представитель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в эфире программы "Актуальная тема" на Первом канале, передает УНН.

Папуашвили считает, что заявления лидеров Украины и Молдовы опровергает доклад Европейского комитета по предотвращению пыток Совета Европы, в котором оцениваются условия содержания Саакашвили в тбилисской клинике "Вивамед".

"Мы узнали, что президент Зеленский врал, когда обвинял Грузию в пытках Саакашвили, узнали, что врала президент Санду, когда обвиняла Грузию в пытках Саакашвили. Мы узнали, что врали и европарламентарии, которые обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом, поскольку напрасно обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Мы об этом узнали и поэтому ждем, что эти люди извинятся, однако иногда это менее ожидаемо", - сказал Папуашвили.

В правящей партии Грузии снова заговорили о переводе Саакашвили в тюрьму

Спикер парламента Грузии утверждает, что находящийся в тюрьме Саакашвили "потратил миллионы на лоббистов" - заказывал статьи и телесюжеты, проплачивал политические заявления. Более того, по его словам, "американские лоббисты" составили и протолкнули в Европарламент несколько проектов резолюций в поддержку третьего президента Грузии.

"Думаю, нам стоит задуматься о том, что было движущей силой, которая так опекала Саакашвили, который прятался в разных странах, когда против него шли суды и были вынесены приговоры, который потом пробрался в страну, чтобы здесь устроить беспорядки, и натравить грузин против друг друга в день выборов", - заявил Папуашвили.

Согласно докладу, делегация Европейского комитета по предупреждению пыток "не услышала никаких утверждений о жестоком обращении" с заключенными-пациентами со стороны персонала клиники "Вивамед". Также в отчете подчеркнуто, что пациенты, находящиеся под охраной, "имеют доступ к широкому спектру медицинских услуг", а их материальные условия "в целом адекватны", сообщает "Грузия Новости".

Однако комитет указал на отсутствие профессиональной независимости медицинского персонала, который работает с заключенными.

Что касается Михаила Саакашвили, делегация считала, что ситуация, в которой он находится, является "угнетающей и унизительной, и не способствует улучшению состояния его здоровья".

Власти Грузии заявили, что в стране якобы готовят "Евромайдан": обвиняют Саакашвили и даже украинскую разведку