Власти Грузии заявили, что в стране якобы готовят "Евромайдан": обвиняют Саакашвили и даже украинскую разведку

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“В интересах государственной безопасности и мирного сосуществования граждан сообщаем, что согласно информации, полученной в рамках расследования, которое продолжается Службой государственной охраны, определенная группа лиц, действовавшая на территории Грузии и за ее пределами планируют организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии в октябре-декабре этого года, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных процессов выбран октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что заговорщики, которые готовятся к государственному перевороту, рассчитывают на то, что обнародованный вывод будет негативным для власти. С помощью информационных сетей они планируют распространять искусственно созданный образ власти как пророссийской. Это, по их мнению, приведет к тому, что люди будут недовольны властью и начнут протестовать.

“Одним из авторов этого плана является заместитель министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а в настоящее время заместитель начальника военной разведки Украины Джорджи Лортатипанидзе и лица грузинского происхождения под его подчинением. Среди них бывший член Управления третьего президента Михаил Батурин, а также член близкого окружения Саакашвили, командующий Мамука Мамулашвили, командующий "Грузинского легиона" в Украине. Следует подчеркнуть, что этот план планируется при координации и финансовой поддержке иностранных государств”, - отметили в Службе государственной безопасности Грузии.

Отмечается, что организаторы провокаций не впервые планируют их против Грузии. В прошлом их удалось предотвратить благодаря эффективной деятельности правоохранительных органов. Однако в нынешней сложной геополитической ситуации эти провокации представляют гораздо больший риск для безопасности страны, жизни, благополучия и здоровья граждан.

“С целью нейтрализации этих рисков Служба государственной безопасности в координации с другими компетентными органами принимает все необходимые профилактические меры. Также для получения дополнительной оперативной информации Служба обращается в соответствующие органы стран-партнеров по данному вопросу”, - сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.

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