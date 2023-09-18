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Влада Грузії заявила, що в країні нібито готують "Євромайдан": звинувачують Саакашвілі та навіть українську розвідку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Служба державної безпеки Грузії попередила про плани групи осіб, до якої входить, на їх думку, Міхеїл Саакашвілі та представники української розвідки, які хочуть насильницько змінити владу в країні на тлі публікації звітів Єврокомісії. Зазначається, що нібито змовники планують поширювати штучно створений образ влади як проросійської, щоб спричинити протести, передає УНН з посиланням на заяву Служба державної безпеки Грузії.

Цитата

“В інтересах державної безпеки та мирного співіснування громадян повідомляємо, що згідно з інформацією, отриманою в рамках розслідування, яке триває Службою державної охорони, визначена група осіб, яка діяла на території Грузії та за межами планують організувати дестабілізацію та громадянські заворушення в Грузії в жовтні-грудні цього року, кінцевою метою яких є насильницька зміна влади. Датою початку деструктивних процесів обрано жовтень-грудень поточного року, коли мають бути опубліковані проміжний звіт Єврокомісії та підсумковий звіт ЄС”, - йдеться у повідомлені.

Деталі

Зазначається, що змовники, які готуються до державного перевороту, розраховують на те, що оприлюднений висновок буде негативним для влади. За допомогою інформаційних мереж вони планують поширювати штучно створений образ влади як проросійської. Це, на їхню думку, призведе до того, що люди будуть незадоволені владою і почнуть протестувати.

“Одним з авторів цього плану є заступник міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, а в даний час заступник начальника військової розвідки України Джорджі Лортатіпанідзе та особи грузинського походження під його підпорядкуванням, Серед них колишній член Управління третього президента Михайло Батурін, а також член близького оточення Саакашвілі, командувач Мамука Мамулашвілі, командувач грузинського легіону „ в Україні. Слід підкреслити, що цей план планується за координації та фінансової підтримки іноземних країн”, - зазначили у Службі державної безпеки Грузії.

Зазначається, що організатори провокацій не вперше планують їх проти Грузії. У минулому їх вдалося запобігти завдяки ефективній діяльності правоохоронних органів. Однак у нинішній складній геополітичній ситуації ці провокації становлять набагато більший ризик для безпеки країни, життя, добробуту та здоров’я громадян.

“З метою нейтралізації цих ризиків Служба державної безпеки у координації з іншими компетентними органами вживає всіх необхідних профілактичних заходів. Також для отримання додаткової оперативної інформації Служба звертається до відповідних органів країн-партнерів щодо згаданого питання”, - повідомили у Службі державної безпеки Грузії.

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