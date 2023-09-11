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Імпічент президента Грузії: депутати подали зявку до Конституційного суду

Імпічент президента Грузії: депутати подали зявку до Конституційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Депутати парламентської більшості підписали заявку щодо імпічменту президента Грузії. Її передадуть до Конституційного суду. У разі позитивного рішення Феміди, за припинення повноважень глави держави будуть голосувати вже у парламенті, хоч голосів і не вистачає, пише NewsGeorgia, передає УНН.

Деталі

80 депутатів парламентської більшості підписали заявку щодо імпічменту президента Грузії, повідомила партія "Грузинська мрія". Комітет парламенту з процедурних питань і правил підтвердив дійсність підписів, Документ передають до Конституційного суду.

У документі зазначено, що президентка Саломе Зурабішвілі порушила підпункт "а" пункту 1 статті 52 Конституції, в якому йдеться про те, що президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.

У Конституційного суду є місяць, щоб ухвалити рішення. Якщо він визнає порушення Конституції, парламент голосуватиме за імпічмент президенту. Для цього потрібно 100 голосів, яких парламентська більшість не набирає. У "Грузинській мрії" кажуть, що знають про це, але мають діяти відповідно до закону і регламенту.

Доповнення

Політичний скандал у Грузії вибухнув після того, як уряд країни заборонив Президентці Саломе Зурабішвілі їхати в європейське турне, але та все одно поїхала. Через це правляча партія запустила процедуру імпічменту глави держави.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не збирається йти в відставку, не зважаючи на бажання правлячої партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, яка запустила процедуру імпічменту.

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