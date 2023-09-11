Импичент президента Грузии: депутаты подали зявку в Конституционный суд

Детали

80 депутатов парламентского большинства подписали заявку об импичменте президента Грузии, сообщила партия "Грузинская мечта". Комитет парламента по процедурным вопросам и правилам подтвердил действительность подписей, Документ передают в Конституционный суд.

В документе указано, что президент Саломе Зурабишвили нарушила подпункт "а" пункта 1 статьи 52 Конституции, в котором говорится о том, что президент осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях с согласия правительства.

У Конституционного суда есть месяц, чтобы принять решение. Если он признает нарушение Конституции, парламент будет голосовать за импичмент президенту. Для этого нужно 100 голосов, которых парламентское большинство не набирает. В "Грузинской мечте" говорят, что знают об этом, но должны действовать в соответствии с законом и регламентом.

Дополнение

Политический скандал в Грузии разразился после того, как правительство страны запретило Президенту Саломе Зурабишвили ехать в европейское турне, но та все равно поехала. Из-за этого правящая партия запустила процедуру импичмента главы государства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается уходить в отставку, несмотря на желание правящей партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, которая запустила процедуру импичмента.

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