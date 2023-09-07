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В правящей партии Грузии заявляют, что собрали голоса для начала процедуры импичмента президента Зурабишвили

В правящей партии Грузии заявляют, что собрали голоса для начала процедуры импичмента президента Зурабишвили

Киев • УНН

 • 382947 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. "Грузинская мечта" объявила, что собрала 80 подписей, на 30 больше, чем нужно, для того, чтобы начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Цитата

"Президент два-три дня демонстративно нарушала Конституцию, это не оставило другого выхода", – сказал исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе.

Добавим

Издание добавляет, что процедурная комиссия проверит подлинность подписей, после чего они будут переданы в Конституционный суд.

Если суд признает нарушение президентом Конституции, следующий шаг – голосование в парламенте. И вот тут у "Грузинской мечты" не хватает голосов, чтобы довести дело до конца: нужно 100, а у парламентского большинства набирается до 90 (если не переметнется кто-то из оппозиции).

Кроме того, по данным СМИ, сегодня заявлено обращение президента Грузии Саломе Зурабишвили на 21:00.

Тема официально не объявлена.

Ожидается, что она прокомментирует итоги своего европейского турне и запланированный импичмент со стороны правящей партии.

Напомним

Как сообщает УНН, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента президента государства Саломе Зурабишвили.

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