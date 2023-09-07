В правящей партии Грузии заявляют, что собрали голоса для начала процедуры импичмента президента Зурабишвили

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"Президент два-три дня демонстративно нарушала Конституцию, это не оставило другого выхода", – сказал исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе.

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Издание добавляет, что процедурная комиссия проверит подлинность подписей, после чего они будут переданы в Конституционный суд.

Если суд признает нарушение президентом Конституции, следующий шаг – голосование в парламенте. И вот тут у "Грузинской мечты" не хватает голосов, чтобы довести дело до конца: нужно 100, а у парламентского большинства набирается до 90 (если не переметнется кто-то из оппозиции).

Кроме того, по данным СМИ, сегодня заявлено обращение президента Грузии Саломе Зурабишвили на 21:00.

Тема официально не объявлена.

Ожидается, что она прокомментирует итоги своего европейского турне и запланированный импичмент со стороны правящей партии.

Напомним

Как сообщает УНН, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента президента государства Саломе Зурабишвили.