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У правлячій партії Грузії заявляють, що зібрали голоси для початку процедури імпічменту президентки Зурабішвілі

У правлячій партії Грузії заявляють, що зібрали голоси для початку процедури імпічменту президентки Зурабішвілі

Київ • УНН

 • 382948 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. "Грузинська мрія" оголосила, що зібрала 80 підписів, на 30 більше, ніж потрібно, для того, щоб розпочати процедуру імпічменту президента Саломе Зурабішвілі, передає УНН із посиланням на "Новости Грузія".

Цитата

"Президент два-три дні демонстративно порушувала Конституцію, це не залишило іншого виходу", – сказав виконавчий секретар Мамука Мдінарадзе.

Додамо

Видання додає, що процедурна комісія перевірить справжність підписів, після чого їх буде передано до Конституційного суду.

Якщо суд визнає порушення президентом Конституції, наступний крок – голосування у парламенті. І ось тут у "Грузинської мрії" не вистачає голосів, щоб довести справу до кінця: потрібно 100, а у парламентської більшості набирається до 90 (якщо не перекинеться хтось із опозиції).

Крім того, за даними ЗМІ, сьогодні заявлено звернення президента Грузії Саломе Зурабішвілі на 21:00.

Тему офіційно не оголошено.

Очікується, що вона прокоментує підсумки свого європейського турне та запланований імпічмент з боку правлячої партії.

Нагадаємо

Як повідомляє УНН, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" починає процедуру імпічменту президента держави Саломе Зурабішвілі.

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