У правлячій партії Грузії заявляють, що зібрали голоси для початку процедури імпічменту президентки Зурабішвілі

Цитата

"Президент два-три дні демонстративно порушувала Конституцію, це не залишило іншого виходу", – сказав виконавчий секретар Мамука Мдінарадзе.

Додамо

Видання додає, що процедурна комісія перевірить справжність підписів, після чого їх буде передано до Конституційного суду.

Якщо суд визнає порушення президентом Конституції, наступний крок – голосування у парламенті. І ось тут у "Грузинської мрії" не вистачає голосів, щоб довести справу до кінця: потрібно 100, а у парламентської більшості набирається до 90 (якщо не перекинеться хтось із опозиції).

Крім того, за даними ЗМІ, сьогодні заявлено звернення президента Грузії Саломе Зурабішвілі на 21:00.

Тему офіційно не оголошено.

Очікується, що вона прокоментує підсумки свого європейського турне та запланований імпічмент з боку правлячої партії.

Нагадаємо

Як повідомляє УНН, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" починає процедуру імпічменту президента держави Саломе Зурабішвілі.