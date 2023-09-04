Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президента

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Сьогодні починається процедура імпічменту президента Грузії. Зазначається, що за кілька годин відбудеться засідання парламентської більшості, після чого депутати почнуть збирати підписи для подання до Конституційного суду.

На цьому етапі потрібна згода 50 депутатів. Однак для того, щоб довести процедуру імпічменту до кінця, необхідні голоси ста депутатів, яких без опозиції більшість не зможе отримати.



«Грузинська мрія» пояснює, що рішення про імпічмент президента виправдане юридично, політично та морально.

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«Ніхто не заперечує, що здійснення візиту без згоди уряду Грузії було порушенням конституції. По-друге, це було свідоме порушення конституції, оскільки президент звернувся за цією згодою, отримав відмову, і, незважаючи на цю відмову, він все-таки поїхав у цей візит, що є свідомим порушенням, і по-третє, це істотне порушення Конституції, оскільки ми маємо справу з вторгненням до компетенції виконавчої влади», - заявив спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі.

Нагадаємо

Конфлікт виник через те, що Зурабішвілі оголосила про візит до Європи щодо консультацій зі вступу Грузії до Євросоюзу. 30 серпня, апарат уряду оприлюднив заяву, в якій йдеться, що президенту відмовлено у візитах до України, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Бельгії, Данії, Арабських Еміратів, Ізраїлю, Болгарії та Чехії. У правлячій партії мотивували це тим, що у Грузії зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента.