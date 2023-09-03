У правлячій партії Грузії визнали, що не зможуть зібрати голоси для імпічмента президенту Саломе Зурабішвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Керівництво правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” визнало, що не зможе зібрати 100 голосів у парламенті для імпічмента президенту Саломе Зурабішвілі. Про це повідомив голова фракції “Грузинської мрії” Мамука Мдинарадзе, якого цитує Грузія Online, пише УНН.
За його словами, опозиція не підтримує ідею імпічмента.
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“У частині виконання імпічменту ми не бачимо сенсу. Ми вважаємо, що сьогодні неможливо мобілізувати 100 голосів. Це було наше припущення, але тепер воно вже підкріплене доказами — усі кажуть, що не підтримають. Практично не залишилося політичної сили, крім однієї — „Європейських соціалістів“, яка має склад із 4 осіб і разом із нею більшість може набрати 88 голосів”, — зазначив Мдинарадзе.
При цьому, у правлячій партії впевнені, що Зурабішвілі порушила конституцію Грузії.
Нагадаємо
Конфлікт виник через те, що Зурабішвілі оголосила про візит до Європи щодо консультацій зі вступу Грузії до Євросоюзу.
30 серпня, апарат уряду оприлюднив заяву, в якій йдеться, що президенту відмовлено у візитах до України, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Бельгії, Данії, Арабських Еміратів, Ізраїлю, Болгарії та Чехії.
У правлячій партії мотивували це тим, що у Грузії зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента.