В правящей партии Грузии признали, что не смогут собрать голоса для импичмента президенту Саломе Зурабишвили

По его словам, оппозиция не поддерживает идею импичмента.

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“В части выполнения импичмента мы не видим смысла. Мы считаем, что сегодня невозможно мобилизовать 100 голосов. Это было наше предположение, но теперь оно уже подкреплено доказательствами — все говорят, что не поддержат. Практически не осталось политической силы, кроме одной — „Европейских социалистов“, которая имеет состав из 4 человек и вместе с ней большинство может набрать 88 голосов”, — отметил Мдинарадзе.

При этом, в правящей партии уверены, что Зурабишвили нарушила конституцию Грузии.

Напомним

Конфликт возник из-за того, что Зурабишвили объявила о визите в Европу относительно консультаций по вступлению Грузии в Евросоюз.

30 августа, аппарат правительства обнародовал заявление, в котором говорится, что президенту отказано в визитах в Украину, Германию, Польшу, Швейцарию, Бельгию, Данию, Арабские Эмираты, Израиль, Болгарию и Чехию.

В правящей партии мотивировали это тем, что в Грузии внешняя политика является прерогативой правительства, а не президента.