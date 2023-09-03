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В правящей партии Грузии признали, что не смогут собрать голоса для импичмента президенту Саломе Зурабишвили

В правящей партии Грузии признали, что не смогут собрать голоса для импичмента президенту Саломе Зурабишвили

Киев • УНН

 • 429680 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Руководство правящей партии Грузии “Грузинская мечта” признало, что не сможет собрать 100 голосов в парламенте для импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил председатель фракции “Грузинской мечты” Мамука Мдинарадзе, которого цитирует Грузия Online, пишет УНН.

По его словам, оппозиция не поддерживает идею импичмента.

Цитата

“В части выполнения импичмента мы не видим смысла. Мы считаем, что сегодня невозможно мобилизовать 100 голосов. Это было наше предположение, но теперь оно уже подкреплено доказательствами — все говорят, что не поддержат. Практически не осталось политической силы, кроме одной — „Европейских социалистов“, которая имеет состав из 4 человек и вместе с ней большинство может набрать 88 голосов”, — отметил Мдинарадзе.

При этом, в правящей партии уверены, что Зурабишвили нарушила конституцию Грузии.

Напомним

Конфликт возник из-за того, что Зурабишвили объявила о визите в Европу относительно консультаций по вступлению Грузии в Евросоюз.

30 августа, аппарат правительства обнародовал заявление, в котором говорится, что президенту отказано в визитах в Украину, Германию, Польшу, Швейцарию, Бельгию, Данию, Арабские Эмираты, Израиль, Болгарию и Чехию.

В правящей партии мотивировали это тем, что в Грузии внешняя политика является прерогативой правительства, а не президента.

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