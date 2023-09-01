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Правляча партія Грузії ініціює процедуру імпічменту президента

Правляча партія Грузії ініціює процедуру імпічменту президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» починає процедуру імпічменту президента Саломе Зурабішвілі через її поїздку до Європи, попри заборону кабміну, пише УНН з посиланням на ЗМІ.

Деталі

Голова правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе на пресконференції заявив, що його політична сила починає процедуру імпічменту президенту Саломе Зурабішвілі. Для її реалізації потрібна підтримка опозиції в парламенті.

За словами Кобахідзе, "Грузинська мрія" звернеться до Конституційного суду щодо порушення президентом Конституції.

Після рішення Конституційного суду для імпічменту президенту необхідно, щоб проголосувало 100 депутатів. «Грузинська мрія» не набирає необхідної кількості голосів. Наразі парламент Грузії налічує 140 чинних депутатів. З них 84 – у парламентській більшості, 56 – у парламентській опозиції.

Кілька днів тому в адміністрації президента повідомили, що 31 серпня в столиці Німеччини Берліні Саломе Зурабішвілі почне зустріч з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

30 серпня, апарат уряду оприлюднив заяву, в якій йдеться, що президенту відмовлено у візитах до України, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Бельгії, Данії, Арабських Еміратів, Ізраїлю, Болгарії та Чехії.

В уряді пояснюють, що згідно з конституцією країни «здійснення зовнішньої політики є повноваженням уряду Грузії», а «президент Грузії здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах лише за згодою уряду Грузії», повідомило "Радіо Свобода".

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