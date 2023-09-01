Правящая партия Грузии инициирует процедуру импичмента президента

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Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил, что его политическая сила начинает процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Для ее реализации нужна поддержка оппозиции в парламенте.

По словам Кобахидзе, "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд относительно нарушения президентом Конституции.

После решения Конституционного суда для импичмента президенту необходимо, чтобы проголосовало 100 депутатов. «Грузинская мечта» не набирает необходимого количества голосов. В настоящее время парламент Грузии насчитывает 140 действующих депутатов. Из них 84 – в парламентском большинстве, 56 – в парламентской оппозиции.

Несколько дней назад в администрации президента сообщили, что 31 августа в столице Германии Берлине Саломе Зурабишвили начнет встречу с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

30 августа, аппарат правительства обнародовал заявление, в котором говорится, что президенту отказано в визитах в Украину, Германию, Польшу, Швейцарию, Бельгию, Данию, Арабские Эмираты, Израиль, Болгарию и Чехию.

В правительстве объясняют, что согласно конституции страны «осуществление внешней политики является полномочием правительства Грузии», а «президент Грузии осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях только с согласия правительства Грузии», сообщило "Радио Свобода".

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