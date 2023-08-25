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У Тбілісі щоглу підсвітили кольорами державного прапора України

У Тбілісі щоглу підсвітили кольорами державного прапора України

Київ • УНН

 • 964319 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Щогла Тбілісі підсвітилася кольорами державного прапора України у день святкування 32-ї річниці української незалежності. Про це повідомили у мерії Тбілісі, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що мер Тбілісі Каха Каладзе привітав український народ з Днем Незалежності та побажав процвітання та територіальної цілісності.

Цитата

«Вітаю нашого друга Україну та героїчний народ із Днем Незалежності України. Нехай ваша боротьба принесе перемогу, незалежність і мир!!! Бажаю Україні територіальної цілісності та процвітання!», - зазначив Каха Каладзе.

Нагадаємо, у Дубаї найвищий у світі хмарочос підсвітили кольорами українського прапора.

Також Ейфелеву вежу підсвітили в кольори державного прапора України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європейські інституції підсвітили у синьо-жовті кольори напередодні Дня Незалежності України

24 серпня 2023 року українці відзначили 32-гу річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувалося на тлі повномасштабної російської агресії.

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