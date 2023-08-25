У Тбілісі щоглу підсвітили кольорами державного прапора України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Щогла Тбілісі підсвітилася кольорами державного прапора України у день святкування 32-ї річниці української незалежності. Про це повідомили у мерії Тбілісі, передає УНН.
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Зазначається, що мер Тбілісі Каха Каладзе привітав український народ з Днем Незалежності та побажав процвітання та територіальної цілісності.
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«Вітаю нашого друга Україну та героїчний народ із Днем Незалежності України. Нехай ваша боротьба принесе перемогу, незалежність і мир!!! Бажаю Україні територіальної цілісності та процвітання!», - зазначив Каха Каладзе.
Нагадаємо, у Дубаї найвищий у світі хмарочос підсвітили кольорами українського прапора.
Також Ейфелеву вежу підсвітили в кольори державного прапора України.
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24 серпня 2023 року українці відзначили 32-гу річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувалося на тлі повномасштабної російської агресії.