У Тбілісі щоглу підсвітили кольорами державного прапора України

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Зазначається, що мер Тбілісі Каха Каладзе привітав український народ з Днем Незалежності та побажав процвітання та територіальної цілісності.

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«Вітаю нашого друга Україну та героїчний народ із Днем Незалежності України. Нехай ваша боротьба принесе перемогу, незалежність і мир!!! Бажаю Україні територіальної цілісності та процвітання!», - зазначив Каха Каладзе.

Нагадаємо, у Дубаї найвищий у світі хмарочос підсвітили кольорами українського прапора.

Також Ейфелеву вежу підсвітили в кольори державного прапора України.

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24 серпня 2023 року українці відзначили 32-гу річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувалося на тлі повномасштабної російської агресії.