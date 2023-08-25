В Тбилиси мачту подсветили цветами государственного флага Украины

Детали

Отмечается, что мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил украинский народ с Днем Независимости и пожелал процветания и территориальной целостности.

Цитата

«Поздравляю нашего друга Украину и героический народ с Днем Независимости Украины. Пусть ваша борьба принесет победу, независимость и мир!!! Желаю Украине территориальной целостности и процветания!», - отметил Каха Каладзе.

Напомним, в Дубае самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага.

Также Эйфелеву башню подсветили в цвета государственного флага Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европейские институции подсветили в сине-желтые цвета накануне Дня Независимости Украины

24 августа 2023 года украинцы отметили 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходило на фоне полномасштабной российской агрессии.