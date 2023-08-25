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19:26 • 31969 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 88718 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103697 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104234 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98549 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89059 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109034 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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В Тбилиси мачту подсветили цветами государственного флага Украины

В Тбилиси мачту подсветили цветами государственного флага Украины

Киев • УНН

 • 964316 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Мачта Тбилиси подсветилась цветами государственного флага Украины в день празднования 32-й годовщины украинской независимости. Об этом сообщили в мэрии Тбилиси, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил украинский народ с Днем Независимости и пожелал процветания и территориальной целостности.

Цитата

«Поздравляю нашего друга Украину и героический народ с Днем Независимости Украины. Пусть ваша борьба принесет победу, независимость и мир!!! Желаю Украине территориальной целостности и процветания!», - отметил Каха Каладзе.

Напомним, в Дубае самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага.

Также Эйфелеву башню подсветили в цвета государственного флага Украины.

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24 августа 2023 года украинцы отметили 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходило на фоне полномасштабной российской агрессии.

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