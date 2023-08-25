В Тбилиси мачту подсветили цветами государственного флага Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Мачта Тбилиси подсветилась цветами государственного флага Украины в день празднования 32-й годовщины украинской независимости. Об этом сообщили в мэрии Тбилиси, передает УНН.
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Отмечается, что мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил украинский народ с Днем Независимости и пожелал процветания и территориальной целостности.
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«Поздравляю нашего друга Украину и героический народ с Днем Независимости Украины. Пусть ваша борьба принесет победу, независимость и мир!!! Желаю Украине территориальной целостности и процветания!», - отметил Каха Каладзе.
Напомним, в Дубае самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага.
Также Эйфелеву башню подсветили в цвета государственного флага Украины.
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24 августа 2023 года украинцы отметили 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходило на фоне полномасштабной российской агрессии.