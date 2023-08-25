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У Дубаї найвищий у світі хмарочос підсвітили кольорами українського прапора

У Дубаї найвищий у світі хмарочос підсвітили кольорами українського прапора

Київ • УНН

 • 841889 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. На День Незалежності України у Дубаї найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора. Відео опублікували очевидці дійства у мережі, передає УНН.

Деталі

На кадрах видно, як хмарочос переливається кольорами прапора України, при цьому виконується український гімн.

Відзначимо, що Бурдж Халіфа – єдиний у світі 828-метровий 163-поверховий хмарочос, побудований у Дубаї (ОАЕ). Церемонія відкриття хмарочоса відбулася в січні 2010 року.

Нагадаємо, Ейфелеву вежу підсвітили в кольори державного прапора України. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЄвропейські інституції підсвітили у синьо-жовті кольори напередодні Дня Незалежності України

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