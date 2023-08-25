У Дубаї найвищий у світі хмарочос підсвітили кольорами українського прапора

Деталі

На кадрах видно, як хмарочос переливається кольорами прапора України, при цьому виконується український гімн.

Відзначимо, що Бурдж Халіфа – єдиний у світі 828-метровий 163-поверховий хмарочос, побудований у Дубаї (ОАЕ). Церемонія відкриття хмарочоса відбулася в січні 2010 року.

Нагадаємо, Ейфелеву вежу підсвітили в кольори державного прапора України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європейські інституції підсвітили у синьо-жовті кольори напередодні Дня Незалежності України