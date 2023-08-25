У Дубаї найвищий у світі хмарочос підсвітили кольорами українського прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На День Незалежності України у Дубаї найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора. Відео опублікували очевидці дійства у мережі, передає УНН.
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На кадрах видно, як хмарочос переливається кольорами прапора України, при цьому виконується український гімн.
Відзначимо, що Бурдж Халіфа – єдиний у світі 828-метровий 163-поверховий хмарочос, побудований у Дубаї (ОАЕ). Церемонія відкриття хмарочоса відбулася в січні 2010 року.
Нагадаємо, Ейфелеву вежу підсвітили в кольори державного прапора України.
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