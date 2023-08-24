Ейфелеву вежу підсвітили в кольори державного прапора України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Парижі до Дня Незалежності підсвітили кольорами прапора України Ейфелеву вежу. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі, передає УНН.
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«Увечері ми з мером французької столиці взяли участь у підсвічуванні Ейфелевої вежі в кольори Державного прапора України. На площу Трокадеро прийшло дуже багато українців, скрізь лунала українська, наш гімн, неймовірна атмосфера», — написав Кличко.
Кличко подякував Франції за підтримку українців та за допомогу Україні.
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Нагадаємо, 24 серпня 2023 року українці відзначили 32-гу річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувалося на тлі повномасштабної російської агресії.