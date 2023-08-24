Эйфелеву башню подсветили в цвета государственного флага Украины

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«Вечером мы с мэром французской столицы приняли участие в подсветке Эйфелевой башни в цвета Государственного флага Украины. На площадь Трокадеро пришло очень много украинцев, везде звучал украинский, наш гимн, невероятная атмосфера», — написал Кличко.

Кличко поблагодарил Францию за поддержку украинцев и за помощь Украине.

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Напомним, 24 августа 2023 года украинцы отметили 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходило на фоне полномасштабной российской агрессии.