Эйфелеву башню подсветили в цвета государственного флага Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Париже ко Дню Независимости подсветили цветами флага Украины Эйфелеву башню. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в телеграмм-канале, передает УНН.
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«Вечером мы с мэром французской столицы приняли участие в подсветке Эйфелевой башни в цвета Государственного флага Украины. На площадь Трокадеро пришло очень много украинцев, везде звучал украинский, наш гимн, невероятная атмосфера», — написал Кличко.
Кличко поблагодарил Францию за поддержку украинцев и за помощь Украине.
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Напомним, 24 августа 2023 года украинцы отметили 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходило на фоне полномасштабной российской агрессии.