Центральний вокзал Києва підсвітили в національних кольорах
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Напередодні Дня незалежності України Центральний залізничний вокзал Києва підсвітили в національних кольорах, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
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«Сьогодні головний столичний вокзал має особливе освітлення. З нагоди свята його прикрасили проєкції кольорів державного прапора України. Кольори безпеки, сили й витривалості», — йдеться у повідомленні.
Як видно із фото головний вхід Київського вокзалу тепер зустрічає гостей словами про сміливість бути Україною.
Доповнення
Цьогоріч 24 серпня не оголошували вихідним днем, оскільки в Україні триває воєнний стан. Масових заходів у Києві на День Незалежності не заплановано через загрозу ракетних обстрілів. У Сумах 24 серпня оголосили днем жалоби за загиблими у школі в Ромнах через ворожий обстріл.
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