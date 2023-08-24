Центральний вокзал Києва підсвітили в національних кольорах

Цитата

«Сьогодні головний столичний вокзал має особливе освітлення. З нагоди свята його прикрасили проєкції кольорів державного прапора України. Кольори безпеки, сили й витривалості», — йдеться у повідомленні.

Як видно із фото головний вхід Київського вокзалу тепер зустрічає гостей словами про сміливість бути Україною.

Доповнення

Цьогоріч 24 серпня не оголошували вихідним днем, оскільки в Україні триває воєнний стан. Масових заходів у Києві на День Незалежності не заплановано через загрозу ракетних обстрілів. У Сумах 24 серпня оголосили днем жалоби за загиблими у школі в Ромнах через ворожий обстріл.

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