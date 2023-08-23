Українців найбільше об'єднують перемоги ЗСУ - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. 65% опитаних українців на запитання, що може найбільше об'єднати українців, відповіли, що перемоги ЗСУ. Такі результати опитування Соціологічної групи Рейтинг до Дня Незалежності України, пише УНН.
Деталі
49% опитаних вважають, що об’єднати українців допоможе відбудова України, допомога один одному - 40%.
Економічний ріст є об’єднуючим фактором для 30% опитаних, мова – 25%, вступ до ЄС/НАТО – 20%, єдність політиків – 15%, культура – 13%, історія – 9%, повернення біженців і релігія – по 4%, спортивні перемоги – 1%.
Біженці більше називали об'єднуючими факторами культуру і повернення, рідше - перемоги ЗСУ.
Наймолодші частіше обирали взаємодопомогу та культуру. Відбудова та економічний ріст є важливими для молоді і середнього віку.
Для мешканців Півдня, Сходу і Донбасу вагомими об’єднуючими факторами є відбудова країни, взаємодопомога та повернення біженців. Для жителів Заходу, Галичини – мова.
Вступ до ЄС/НАТО є однаково важливим як для Заходу, Києва, так і для Донбасу.
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А роз'єднати українців можуть політичні конфлікти (62%) і взаємні звинувачення (59%).
Економічну кризу як негативний чинник назвали 35%, відсутність відбудови, масовий виїзд українців за кордон, відмова від вступу до ЄС/НАТО вказали 20-22%, поразки ЗСУ, мова – 18-19%, релігія – 12%, історія і культура – 1-2%.
Ті, хто проживають в Україні, загрозу роз’єднання частіше вбачають у масовому виїзді українців та поразках ЗСУ.
Для біженців за кордоном таким чинником є відсутність відбудови. Взаємні звинувачення та мова – більший тригер до роз’єднання для біженців за кордоном та російськомовних.
Доповнення
Опитали 6050 людей, у тому числі:
700 респондентів – внутрішньо переміщені особи (ВПО), які даний момент перебувають на території України;
750 респондентів – біженці з України, які в даний момент перебувають за кордоном.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для усього масиву даних становить не більше 1,5%. Для підмасивів (ВПО та біженці): не більше 4%.
Проводили опитування 16-20 серпня 2023 р.