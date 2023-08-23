Майже 70% українців вважають, що у найближчі 5 років Україну очікує розвиток - опитування

Цитата

“69% українців вважають, що у найближчі 5 років Україну очікує розвиток, 21% – думають, що буде застій, ще 10% – не змогли визначитись”, - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що більш скептично уявляють майбутнє України люди до 40 років, чоловіки, а також біженці за кордоном.

Зазначається, що переважно українці хочуть бачити державу такою країною яка: має безкоштовну медицину (61%) й освіту (57%), не продає землю іноземцям (57%), країна в якій держава (не людина) відповідає за підвищення доходів населення (53%), але водночас з вільним ринком в економіці (58%), високим рівнем демократії (64%) та свободою ЗМІ (75%).

Також зазначається, що, ті, хто оптимістично дивляться в майбутнє України, менше очікують допомоги від держави та більше згодні, що людина сама відповідальна за підвищення своїх доходів, а також частіше ніж скептики говорять, що Україні потрібно більше демократії.

Молодші респонденти більше ніж старші підтримують дозвіл продажі землі іноземцям, дозвіл одностатевих шлюбів, працевлаштування мігрантів, хоча в питання необхідності регулювання економіки чи вільного ринку вікових різниць майже немає.

Чоловіки більше ніж жінки підтримують ініціативи платної освіти і медицини, вільну економіку, водночас жінки проявляються більше толерантності до одностатевих шлюбів.

Доповнення

Опитали 6050 людей, у тому числі:

700 респондентів – внутрішньо переміщені особи (ВПО), які даний момент перебувають на території України;

750 респондентів – біженці з України, які в даний момент перебувають за кордоном.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для усього масиву даних становить не більше 1,5%. Для підмасивів (ВПО та біженці): не більше 4%.

Проводили опитування 16-20 серпня 2023 р.

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