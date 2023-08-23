Державну мову вважають рідною понад 80 відсотків українців - опитування

Цитата

“Починаючи з березня 2022 помітно зменшується використання російської мови у побуті. Для 82% опитаних українська мова є рідною, для 16% такою є російська. ВПО і біженці, які перебувають за кордоном, частіше використовують обидві мови для спілкування або говорять російською. Тим не менше, понад 70% ВПО і біженців вважають рідною українську”, - йдеться у досліджені.

Також зазначається, що майже 60% зазвичай спілкуються вдома українською, близько 30% - українською та російською, лише 9% - російською.

Доповнення

Опитали 6050 людей, у тому числі:

700 респондентів – внутрішньо переміщені особи (ВПО), які даний момент перебувають на території України;

750 респондентів – біженці з України, які в даний момент перебувають за кордоном.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для усього масиву даних становить не більше 1,5%. Для підмасивів (ВПО та біженці): не більше 4%.

Проводили опитування 16-20 серпня 2023 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більшість українців підтримують те, що встановити тризуб на "Батьківщині-мати" можна було пізніше: опитування