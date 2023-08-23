Государственный язык считают родным более 80 процентов украинцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Более половины украинцев общаются дома на государственном языке, а более 80 процентов считают украинский - своим родным языком. Такие результаты опроса Социологической группы Рейтинг ко Дню Независимости, пишет УНН.
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“Начиная с марта 2022 заметно уменьшается использование русского языка в быту. Для 82% опрошенных украинский язык является родным, для 16% таковым является русский. ВПЛ и беженцы, находящиеся за рубежом, чаще используют оба языка для общения или говорят на русском. Тем не менее, более 70% ВПЛ и беженцев считают родным украинский”, - говорится в исследовании.
Также отмечается, что почти 60% обычно общаются дома на украинском, около 30% - на украинском и русском, только 9% - на русском.
Дополнение
Опросили 6050 человек, в том числе:
700 респондентов – внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые в данный момент находятся на территории Украины;
750 респондентов – беженцы из Украины, которые в данный момент находятся за границей.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для всего массива данных составляет не более 1,5%. Для подмассивов (ВПЛ и беженцы): не более 4%.
Проводили опрос 16-20 августа 2023 г.
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