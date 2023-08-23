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Більшість українців підтримують те, що встановити тризуб на "Батьківщині-мати" можна було пізніше: опитування

Більшість українців підтримують те, що встановити тризуб на "Батьківщині-мати" можна було пізніше: опитування

Київ • УНН

 • 1962253 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Більшість українців підтримують думку про те, що замінити герб СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" можна було і пізніше, а зараз більш доцільно спрямувати кошти на допомогу армії. Про це свідчать дані спільного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, передає УНН.

Цитата

"Більшість українців (69%) погодилися і з тим, що замінити герб СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" можна було й пізніше (наприклад, після війни), а наразі доцільніше було б спрямувати ці гроші на допомогу армії та людям, які постраждали від війни. Не погодився з цим близько 21% респондентів", - зазначають соціологи.

Деталі

Згідно з опитуванням, найбільше згодних із твердженням про те, що замінити герб можна було і пізніше, на Півдні (76%), дещо менше – на Сході України (60%). Водночас на момент проведення опитування 83% опитуваних чули про ініціативу встановлення тризуба на щиті монумента, ще 17% - нічого про це не чули.

"Назагал українці вельми схвально сприйняли таку ініціативу: 67% поставилися до такого рішення позитивно, і лише 16% – негативно, решта – не визначилися зі своїм ставленням або ж їм байдуже. Позитивне ставлення найвище на Заході нашої країни, а також серед українців молодого та середнього віку", - йдеться в повідомленні.

Менше позитивних оцінок соціологи зафіксували на Півдні (42%) та Сході (57%), а також серед людей старшого покоління (58%). Також 70% респондентів погодилися, що ця заміна є важливою подією, яка "символізує боротьбу України за свободу та розрив із радянським минулим". Не погодилися з цим твердженням близько 17%.

Довідка

Опитування проводилося за підтримки програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні, з 9 по 15 серпня 2023 року. Його проводили методом face-to-face по всій території України, окрім Донецької, Луганської областей та АР Крим, м. Севастополя.

Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо

Національний музей історії України у Другій світовій війні 9 серпня повідомив, що планує прибрати усі імперські та радянські символи з постаментів та перетворити існуючий меморіальний комплекс на музей української пам’яті та перемоги.

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