Більшість українців підтримують те, що встановити тризуб на "Батьківщині-мати" можна було пізніше: опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Більшість українців підтримують думку про те, що замінити герб СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" можна було і пізніше, а зараз більш доцільно спрямувати кошти на допомогу армії. Про це свідчать дані спільного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, передає УНН.
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"Більшість українців (69%) погодилися і з тим, що замінити герб СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" можна було й пізніше (наприклад, після війни), а наразі доцільніше було б спрямувати ці гроші на допомогу армії та людям, які постраждали від війни. Не погодився з цим близько 21% респондентів", - зазначають соціологи.
Деталі
Згідно з опитуванням, найбільше згодних із твердженням про те, що замінити герб можна було і пізніше, на Півдні (76%), дещо менше – на Сході України (60%). Водночас на момент проведення опитування 83% опитуваних чули про ініціативу встановлення тризуба на щиті монумента, ще 17% - нічого про це не чули.
"Назагал українці вельми схвально сприйняли таку ініціативу: 67% поставилися до такого рішення позитивно, і лише 16% – негативно, решта – не визначилися зі своїм ставленням або ж їм байдуже. Позитивне ставлення найвище на Заході нашої країни, а також серед українців молодого та середнього віку", - йдеться в повідомленні.
Менше позитивних оцінок соціологи зафіксували на Півдні (42%) та Сході (57%), а також серед людей старшого покоління (58%). Також 70% респондентів погодилися, що ця заміна є важливою подією, яка "символізує боротьбу України за свободу та розрив із радянським минулим". Не погодилися з цим твердженням близько 17%.
Довідка
Опитування проводилося за підтримки програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні, з 9 по 15 серпня 2023 року. Його проводили методом face-to-face по всій території України, окрім Донецької, Луганської областей та АР Крим, м. Севастополя.
Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
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