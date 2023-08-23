Большинство украинцев поддерживают то, что установить трезубец на "Родине-мать" можно было позже: опрос

Цитата

"Большинство украинцев (69%) согласились и с тем, что заменить герб СССР на трезубец на монументе "Родина-Мать" можно было и позже (например, после войны), а сейчас целесообразнее было бы направить эти деньги на помощь армии и людям, пострадавшим от войны. Не согласился с этим около 21% респондентов", - отмечают социологи.

Детали

Согласно опросу, больше всего согласных с утверждением о том, что заменить герб можно было и позже, на Юге (76%), несколько меньше – на Востоке Украины (60%). В то же время на момент проведения опроса 83% опрошенных слышали об инициативе установления трезубца на щите монумента, еще 17% - ничего об этом не слышали.

"В целом украинцы весьма одобрительно восприняли такую инициативу: 67% отнеслись к такому решению положительно, и только 16% – отрицательно, остальные – не определились со своим отношением или же им все равно. Положительное отношение самое высокое на Западе нашей страны, а также среди украинцев молодого и среднего возраста", - говорится в сообщении.

Меньше положительных оценок социологи зафиксировали на Юге (42%) и Востоке (57%), а также среди людей старшего поколения (58%). Также 70% респондентов согласились, что эта замена является важным событием, которая "символизирует борьбу Украины за свободу и разрыв с советским прошлым". Не согласились с этим утверждением около 17%.

Справка

Опрос проводился при поддержке программы MATRA, финансируемой Посольством Королевства Нидерландов в Украине, с 9 по 15 августа 2023 года. Его проводили методом face-to-face по всей территории Украины, кроме Донецкой, Луганской областей и АР Крым, г. Севастополя.

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Напомним

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне 9 августа сообщил, что планирует убрать все имперские и советские символы с постаментов и превратить существующий мемориальный комплекс в музей украинской памяти и победы.