Почти 70% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие - опрос

Цитата

“69% украинцев считают, что в ближайшие 5 лет Украину ожидает развитие, 21% – думают, что будет застой, еще 10% – не смогли определиться”, - говорится в исследовании.

Отмечается, что более скептически представляют будущее Украины люди до 40 лет, мужчины, а также беженцы за рубежом.

Отмечается, что преимущественно украинцы хотят видеть государство такой страной, которая: имеет бесплатную медицину (61%) и образование (57%), не продает землю иностранцам (57%), страна в которой государство (не человек) отвечает за повышение доходов населения (53%), но одновременно со свободным рынком в экономике (58%), высоким уровнем демократии (64%) и свободой СМИ (75%).

Также отмечается, что, те, кто оптимистично смотрят в будущее Украины, меньше ожидают помощи от государства и больше согласны, что человек сам ответственен за повышение своих доходов, а также чаще чем скептики говорят, что Украине нужно больше демократии.

Младшие респонденты больше чем старшие поддерживают разрешение продажи земли иностранцам, разрешение однополых браков, трудоустройство мигрантов, хотя в вопросе необходимости регулирования экономики или свободного рынка возрастных различий почти нет.

Мужчины больше чем женщины поддерживают инициативы платного образования и медицины, свободную экономику, в то же время женщины проявляют больше толерантности к однополым бракам.

Дополнение

Опросили 6050 человек, в том числе:

700 респондентов – внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые в данный момент находятся на территории Украины;

750 респондентов – беженцы из Украины, которые в данный момент находятся за границей.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для всего массива данных составляет не более 1,5%. Для подмассивов (ВПЛ и беженцы): не более 4%.

Проводили опрос 16-20 августа 2023 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государственный язык считают родным более 80 процентов украинцев - опрос