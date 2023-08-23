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Украинцев больше всего объединяют победы ВСУ - опрос

Украинцев больше всего объединяют победы ВСУ - опрос

Киев • УНН

 • 566511 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. 65% опрошенных украинцев на вопрос, что может больше всего объединить украинцев, ответили, что победы ВСУ. Такие результаты опроса Социологической группы Рейтинг ко Дню Независимости Украины, пишет УНН.

Детали

49% опрошенных считают, что объединить украинцев поможет восстановление Украины, помощь друг другу - 40%.

Экономический рост является объединяющим фактором для 30% опрошенных, язык – 25%, вступление в ЕС/НАТО – 20%, единство политиков – 15%, культура – 13%, история – 9%, возвращение беженцев и религия – по 4%, спортивные победы – 1%.

Беженцы больше называли объединяющими факторами культуру и возвращение, реже - победы ВСУ.
Самые молодые чаще выбирали взаимопомощь и культуру. Восстановление и экономический рост важны для молодежи и среднего возраста.

Для жителей Юга, Востока и Донбасса весомыми объединяющими факторами являются восстановление страны, взаимопомощь и возвращение беженцев. Для жителей Запада, Галичины – язык.

Вступление в ЕС/НАТО одинаково важно как для Запада, Киева, так и для Донбасса.

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А разъединить украинцев могут политические конфликты (62%) и взаимные обвинения (59%).

Экономический кризис как негативный фактор назвали 35%, отсутствие восстановления, массовый выезд украинцев за границу, отказ от вступления в ЕС/НАТО указали 20-22%, поражения ВСУ, язык – 18-19%, религия – 12%, история и культура – 1-2%.

Те, кто проживают в Украине, угрозу разединения чаще видят в массовом выезде украинцев и поражениях ВСУ.

Для беженцев за рубежом таким фактором является отсутствие восстановления. Взаимные обвинения и язык – больший триггер к разъединению для беженцев за рубежом и русскоязычных.

Дополнение

Опросили 6050 человек, в том числе:

700 респондентов – внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые в данный момент находятся на территории Украины;

750 респондентов – беженцы из Украины, которые в данный момент находятся за границей.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для всего массива данных составляет не более 1,5%. Для подмассивов (ВПЛ и беженцы): не более 4%.

Проводили опрос 16-20 августа 2023 г.

Украинские Национальные Новости

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