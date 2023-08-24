Центральный вокзал Киева подсветили в национальных цветах

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«Сегодня главный столичный вокзал имеет особое освещение. По случаю праздника его украсили проекции цветов государственного флага Украины. Цвета безопасности, силы и выносливости», — говорится в сообщении.

Как видно из фото главный вход Киевского вокзала теперь встречает гостей словами о смелости быть Украиной.

Дополнение

В этом году 24 августа не объявляли выходным днем, поскольку в Украине продолжается военное положение. Массовых мероприятий в Киеве на День Независимости не запланировано из-за угрозы ракетных обстрелов. В Сумах 24 августа объявили днем траура по погибшим в школе в Ромнах из-за вражеского обстрела.

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