У Сумах 24 серпня оголосили Днем жалоби
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. У Сумах 24 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки російського безпілотника на школу. Про це повідомили у Сумській міській раді, передає УНН.
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«24 серпня, у Сумах оголошено день жалоби за загиблими в Ромнах. Світла пам‘ять загиблим. Співчуваю рідним!», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Раніше голова громади у Ромнах Олег Стогній повідомив про оголошення триденної жалоби через російську атаку на школу. Жалоба триває з 23 по 25 серпня. У ці дні заборонені розважальні заходи.
Контекст
23 серпня о 10.05 у Ромнах на Сумщині російський безпілотник типу Shahed влучив у навчальний заклад, будівля закладу повністю була зруйнована. Загинули директорка школи, її заступниця, секретарка та бібліотекар. Четверо людей травмовані.
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