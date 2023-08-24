У Сумах 24 серпня оголосили Днем жалоби

Цитата

«24 серпня, у Сумах оголошено день жалоби за загиблими в Ромнах. Світла пам‘ять загиблим. Співчуваю рідним!», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Раніше голова громади у Ромнах Олег Стогній повідомив про оголошення триденної жалоби через російську атаку на школу. Жалоба триває з 23 по 25 серпня. У ці дні заборонені розважальні заходи.

Контекст

23 серпня о 10.05 у Ромнах на Сумщині російський безпілотник типу Shahed влучив у навчальний заклад, будівля закладу повністю була зруйнована. Загинули директорка школи, її заступниця, секретарка та бібліотекар. Четверо людей травмовані.

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