Удар рф по школі на Сумщині: рятувальники показали розбір завалів

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Як повідомляєть, у Ромнах співробітниками ДСНС активно проводяться цілий комплекс аварійно-рятувальних робіт, на місці ворожого удару, який росія нанесла по навчальному закладу.

"З-під завалів деблокували тіла 4-х загиблих осіб. Проводиться розбір зруйнованих та пошкоджених конструкцій навчального закладу. Залучено спеціальну та інженерну техніку. За попередньою інформацією, 4 людини загинуло ще 3 травмовано", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по школі у Ромнах Сумської області зросла до чотирьох осіб, серед жертв директор школи. Операція з розбору завалів завершена, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.