Атака рф на Сумщину забрала життя 4 людей, серед жертв директор школи - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по школі у Ромнах Сумської області зросла до чотирьох осіб, серед жертв директор школи. Розбір завалів завершено. Про це повідомив у середу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
Цитата
"Кількість жертв російського удару по школі у Ромнах зросла до 4 осіб. Рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Операція з розбору завалів завершена", - написав Клименко у Telegram.
Деталі
Також, зі слів міністра, "поранення отримали 4 місцевих жителів, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад".
"На фото серед руїн школи - вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце. Наш ворог підступний. Знищувати мирні міста та тероризувати цивільне населення - варварська традиція російських окупантів. Саме тому важливо дотримуватися правил безпеки: лунає сигнал тривоги - прямуйте в укриття. Бережіть себе і близьких", - зазначив Клименко.
Доповнення
Вранці у Ромнах на Сумщині російський "шахед" знищив навчальний заклад.