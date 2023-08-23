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Вранці у Ромнах на Сумщині російський БпЛА знищив навчальний заклад

Вранці у Ромнах на Сумщині російський БпЛА знищив навчальний заклад

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. О десятій ранку ворожий «Shahed» повністю знищив навчальний заклад у місті Ромни Сумської області, повідомляє ОВА, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні о 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу «Shahed» влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована. Усі служби працюють. Розгорнутий штаб ліквідації наслідків", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У ніч на середу та сьогодні вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів.

Впродовж вівторка росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 115 вибухів.

Українські Національні Новини

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