Вранці у Ромнах на Сумщині російський БпЛА знищив навчальний заклад
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. О десятій ранку ворожий «Shahed» повністю знищив навчальний заклад у місті Ромни Сумської області, повідомляє ОВА, передає УНН.
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"Сьогодні о 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу «Shahed» влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована. Усі служби працюють. Розгорнутий штаб ліквідації наслідків", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У ніч на середу та сьогодні вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів.
Впродовж вівторка росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 115 вибухів.