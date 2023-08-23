росіяни вночі та вранці обстріляли прикордоння Сумщини: зафіксовано 26 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У ніч на середу та сьогодні вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Хотінська, Дружбівська, Свеська громади.
Хотінська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухи). Також здійснено скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи)
Дружбівська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
Свеська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Доповнення
Протягом вівторка росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 115 вибухів.