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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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россияне ночью и утром обстреляли приграничье Сумщины: зафиксировано 26 взрывов

россияне ночью и утром обстреляли приграничье Сумщины: зафиксировано 26 взрывов

Киев • УНН

 • 458153 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В ночь на среду и сегодня утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Хотинская, Дружбовская, Свесская громады.

Хотинская громада: враг бил из минометов (14 взрывов). Также осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва)

Дружбовская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Свесская община: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Дополнение

В течение вторника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 115 взрывов.

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