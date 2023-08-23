россияне ночью и утром обстреляли приграничье Сумщины: зафиксировано 26 взрывов

Детали

Обстрелам подверглись Хотинская, Дружбовская, Свесская громады.

Хотинская громада: враг бил из минометов (14 взрывов). Также осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва)

Дружбовская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Свесская община: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Дополнение

В течение вторника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 115 взрывов.