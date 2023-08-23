россияне ночью и утром обстреляли приграничье Сумщины: зафиксировано 26 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В ночь на среду и сегодня утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Дружбовская, Свесская громады.
Хотинская громада: враг бил из минометов (14 взрывов). Также осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва)
Дружбовская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
Свесская община: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Дополнение
В течение вторника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 115 взрывов.