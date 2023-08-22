Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 20 разів: є руйнування та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Протягом вівторка росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 115 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотінська, Дружбівська, Есманська, Білопільська громади.
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- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та СПГ (4 вибухи). Також здійснено авіаційні обстріли НАР (10 вибухів).
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- Краснопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (18 вибухів) та артилерії (САУ) (4 вибухи) та обстріли з АГС (9 вибухи).
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- Хотінська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
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- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів поранено 4 мирних жителів та пошкоджено 7 приватних автомобілів. Також здійснено обстріл за допомогою дронів-камікадзе (2 вибухи). Пошкоджено багатоповерхівку.
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- Дружбівська громада: 4 міни скинули росіяни по території громади. Також здійснено обстріл з АГС (30 вибухів).
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- Есманська громада: були мінометні обстріли (6 вибухи).
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- Білопільська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.
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Нагадаємо
Протягом понеділка росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.