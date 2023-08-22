Били з мінометів, танків та артилерії: окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 12 разів

Деталі

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади.



Есманська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).



Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (7 вибухів) та обстріл з танку (2 вибухи).



Краснопільська громада: були обстріли з гранатометів (СПГ) (12 вибухів), мінометів (9 вибухів) та артилерії (17 вибухів).



Білопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також здійснено обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів).



Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з АГС (20 вибухів).



Попередньо, за повідомлення ОВА, відомо, що обійшлось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо

Ворог з ночі понеділка обстрілює прикордоння Сумщини. На ранок пролунало 39 вибухів у трьох громадах, обійшлось без постраждалих.