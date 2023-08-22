Били з мінометів, танків та артилерії: окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 12 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Протягом понеділка росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади.
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- Есманська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
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- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (7 вибухів) та обстріл з танку (2 вибухи).
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- Краснопільська громада: були обстріли з гранатометів (СПГ) (12 вибухів), мінометів (9 вибухів) та артилерії (17 вибухів).
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- Білопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також здійснено обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів).
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- Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з АГС (20 вибухів).
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Попередньо, за повідомлення ОВА, відомо, що обійшлось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо
Ворог з ночі понеділка обстрілює прикордоння Сумщини. На ранок пролунало 39 вибухів у трьох громадах, обійшлось без постраждалих.