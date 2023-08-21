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29 березня, 17:57 • 273843 перегляди

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29 березня, 17:57 • 367374 перегляди

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29 березня, 07:30 • 303679 перегляди

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28 березня, 18:00 • 221324 перегляди

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28 березня, 17:13 • 205911 перегляди

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28 березня, 16:27 • 165071 перегляди

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За ніч та ранок в прикордонних громадах Сумщини нараховано вже 39 вибухів - ОВА

За ніч та ранок в прикордонних громадах Сумщини нараховано вже 39 вибухів - ОВА

Київ • УНН

 • 1425854 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ворог з ночі обстрілює прикордоння Сумщини. Наразі пролунало 39 вибухів у трьох громадах. обійшлось без постраждалих, передає УНН з посиланням на ОВА. 

Деталі

Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманська, Хотінська громади.

  • Краснопільська громада: був гранатометний обстріл з АГС (28 вибухів).
  • Есманська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
  • Хотінська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Доповнення

Впродовж неділі 20 серпня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів.

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