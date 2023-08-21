За ніч та ранок в прикордонних громадах Сумщини нараховано вже 39 вибухів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ворог з ночі обстрілює прикордоння Сумщини. Наразі пролунало 39 вибухів у трьох громадах. обійшлось без постраждалих, передає УНН з посиланням на ОВА.
Деталі
Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманська, Хотінська громади.
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- Краснопільська громада: був гранатометний обстріл з АГС (28 вибухів).
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- Есманська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
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- Хотінська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
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Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Доповнення
Впродовж неділі 20 серпня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів.