За ночь и утро в приграничных общинах Сумщины насчитано уже 39 взрывов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Враг с ночи обстреливает приграничье Сумщины. Сейчас прозвучало 39 взрывов в трех общинах. обошлось без пострадавших, передает УНН со ссылкой на ОВА.
Детали
Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничья. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Эсманская, Хотинская громады.
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- Краснопольская громада: был гранатометный обстрел из АГС (28 взрывов).
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- Эсманская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
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- Хотинская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
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Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Дополнение
В течение воскресенья 20 августа россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов.