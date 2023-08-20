Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 14 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Протягом неділі 20 серпня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА y Telegram, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Есманська, Свеська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська громади.
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- Великописарівська громада: ворог здійснив гранатометний (СПГ-9) обстріл (4 вибухи).
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- Білопільська громада: були гранатометні обстріли (17 вибухів).
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- Есманська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (9 вибухів).
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- Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
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- Краснопільська громада: були артилерійський (6 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли.
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- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи). Крім того, здійснено авіаудар – з гелікоптеру випущено 4 некеровані авіаційні ракети НАР.
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- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
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Попередньо, за повідомлення ОВА, відомо, що обійшлось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо
Упродовж суботи росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.