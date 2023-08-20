Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 14 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В течение воскресенья 20 августа россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Эсманская, Свесская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Хотинская громады.
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- Великописаревская громада: враг совершил гранатометный (СПГ-9) обстрел (4 взрыва).
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- Белопольская громада: были гранатометные обстрелы (17 взрывов).
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- Эсманская громада: россияне били из ствольной артиллерии (2 взрыва) и минометов (9 взрывов).
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- Свесская община: 2 мины сбросил враг на территорию громады.
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- Краснопольская громада: были артиллерийский (6 взрывов) и минометный (3 взрыва) обстрелы.
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- Хотинская громада: враг бил из минометов (3 взрыва). Кроме того, осуществлен авиаудар – с вертолета выпущено 4 неуправляемые авиационные ракеты НАР.
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- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
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Предварительно, по сообщению ОВА, известно, что обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Напомним
В течение субботы россияне осуществили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.