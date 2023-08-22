Били из минометов, танков и артиллерии: оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 12 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В течение понедельника россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 86 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Эсманская и Великописаревская громады.
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- Эсманская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
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- Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел (7 взрывов) и обстрел из танка (2 взрыва).
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- Краснопольская громада: были обстрелы из гранатометов (СПГ) (12 взрывов), минометов (9 взрывов) и артиллерии (17 взрывов).
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- Белопольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).
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- Великописаревская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов) и обстрел из АГС (20 взрывов).
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Предварительно, по сообщению ОВА, известно, что обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Напомним
Враг с ночи понедельника обстреливает приграничье Сумщины. На утро прозвучало 39 взрывов в трех громадах, обошлось без пострадавших.