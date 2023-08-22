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Били из минометов, танков и артиллерии: оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 12 раз

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. В течение понедельника россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 86 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали 

Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Эсманская и Великописаревская громады.

  • Эсманская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
  • Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел (7 взрывов) и обстрел из танка (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: были обстрелы из гранатометов (СПГ) (12 взрывов), минометов (9 взрывов) и артиллерии (17 взрывов).
  • Белопольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов) и обстрел из АГС (20 взрывов).

Предварительно, по сообщению ОВА, известно, что обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним

Враг с ночи понедельника обстреливает приграничье Сумщины. На утро прозвучало 39 взрывов в трех громадах, обошлось без пострадавших. 

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