Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 20 раз: есть разрушения и пострадавшие

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В течение вторника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 115 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали 

Обстрелам подверглись Великописаревская, Середино-Будская, Краснопольская, Хотинская, Дружбовская, Эсманская, Белопольская громады.

  • Великописаревская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и СПГ (4 взрыва). Также осуществлены авиационные обстрелы НАР (10 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (18 взрывов) и артиллерии (САУ) (4 взрыва) и обстрелы из АГС (9 взрывов). 
  • Хотинская община: был минометный обстрел (8 взрывов).
  • Середино-Будская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов). В результате одного из обстрелов ранены 4 мирных жителей и повреждены 7 частных автомобилей. Также осуществлен обстрел с помощью дронов-камикадзе (2 взрыва). Повреждена многоэтажка.
  • Дружбовская громада: 4 мины сбросили россияне по территории громады. Также осуществлен обстрел из АГС (30 взрывов).
  • Эсманская громада: были минометные обстрелы (6 взрывов).
  • Белопольская громада: 9 мин сбросил враг на территорию громады.

Напомним

В течение понедельника россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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