Утром в Ромнах Сумской области российский БпЛА уничтожил учебное заведение

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"Сегодня в 10:05 в городе Ромны российский БпЛА типа «Shahed» попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено. Все службы работают. Развернут штаб ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Дополнение

В ночь на среду и сегодня утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов.

В течение вторника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 115 взрывов.