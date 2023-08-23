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19:26 • 34348 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 94485 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104300 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104780 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100072 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89978 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109223 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131040 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169363 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утром в Ромнах Сумской области российский БпЛА уничтожил учебное заведение

Утром в Ромнах Сумской области российский БпЛА уничтожил учебное заведение

Киев • УНН

 • 16545221 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В десять утра вражеский «Shahed» полностью уничтожил учебное заведение в городе Ромны Сумской области, сообщает ОВА, передает УНН.

Цитата

"Сегодня в 10:05 в городе Ромны российский БпЛА типа «Shahed» попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено. Все службы работают. Развернут штаб ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Дополнение

В ночь на среду и сегодня утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов.

В течение вторника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 115 взрывов.

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