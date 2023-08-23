Атака рф на Сумщину унесла жизни 4 человек, среди жертв директор школы - МВД

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"Количество жертв российского удара по школе в Ромнах возросло до 4 человек. Спасатели ГСЧС деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря. Операция по разбору завалов завершена", - написал Клименко в Telegram.

Детали

Также, по словам министра, "ранения получили 4 местных жителей, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения".

"На фото среди руин школы - уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место. Наш враг коварный. Уничтожать мирные города и терроризировать гражданское население - варварская традиция российских оккупантов. Именно поэтому важно соблюдать правила безопасности: раздается сигнал тревоги - направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких", - отметил Клименко.

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Утром в Ромнах в Сумской области российский "шахед" уничтожил учебное заведение.