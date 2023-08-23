Удар рф по школе в Сумской области: спасатели показали разбор завалов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. ГСЧС Украины показала разбор завалов на месте вражеского удара по школе в Ромнах в Сумской области, пишет УНН.
Детали
Как сообщает, в Ромнах сотрудниками ГСЧС активно проводятся целый комплекс аварийно-спасательных работ, на месте вражеского удара, который россия нанесла по учебному заведению.
"Из-под завалов деблокировали тела 4-х погибших лиц. Проводится разбор разрушенных и поврежденных конструкций учебного заведения. Привлечена специальная и инженерная техника. По предварительной информации, 4 человека погибли еще 3 травмированы", - говорится в сообщении.
Напомним
Количество погибших в результате удара российских войск по школе в Ромнах Сумской области возросло до четырех человек, среди жертв директор школы. Операция по разбору завалов завершена, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.