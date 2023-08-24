В Сумах 24 августа объявили Днем траура

Цитата

«24 августа, в Сумах объявлен день траура по погибшим в Ромнах. Светлая память погибшим. Соболезную родным!», — говорится в сообщении.

Детали

Ранее председатель общины в Ромнах Олег Стогний сообщил об объявлении трехдневного траура из-за российской атаки на школу. Траур длится с 23 по 25 августа. В эти дни запрещены развлекательные мероприятия.

Контекст

23 августа в 10.05 в Ромнах Сумской области российский беспилотник типа Shahed попал в учебное заведение, здание заведения полностью было разрушено. Погибли директор школы, ее заместитель, секретарь и библиотекарь. Четыре человека травмированы.

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