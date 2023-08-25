В Дубае самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага

Детали

На кадрах видно, как небоскреб переливается цветами флага Украины, при этом исполняется украинский гимн.

Отметим, что Бурдж Халифа – единственный в мире 828-метровый 163-этажный небоскреб, построенный в Дубае (ОАЭ). Церемония открытия небоскрёба состоялась в январе 2010 года.

Напомним, Эйфелеву башню подсветили в цвета государственного флага Украины.

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