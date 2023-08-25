В Дубае самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На День Независимости Украины в Дубае самый высокий небоскреб мира Бурдж Халифа подсветили цветами украинского флага. Видео опубликовали очевидцы действа в сети, передает УНН.
Детали
На кадрах видно, как небоскреб переливается цветами флага Украины, при этом исполняется украинский гимн.
Отметим, что Бурдж Халифа – единственный в мире 828-метровый 163-этажный небоскреб, построенный в Дубае (ОАЭ). Церемония открытия небоскрёба состоялась в январе 2010 года.
Напомним, Эйфелеву башню подсветили в цвета государственного флага Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европейские институции подсветили в сине-желтые цвета накануне Дня Независимости Украины