Європейські інституції підсвітили у синьо-жовті кольори напередодні Дня Незалежності України

Цитата

“Через 32 роки після того, як Україна відновила свою незалежність, вона відзначає свій День Незалежності в розпал вторгнення.

Ми стоїмо разом з Україною у її боротьбі за свободу та цінності, які ми поділяємо: ваше світло продовжуватиме сяяти в ЄС. Наше майбутнє разом.

Slava Ukraïni”, — додали у Європейській службі зовнішніх справ.

Деталі

У синьо-жовтих кольорах ввечері напередодні Дня Незалежності України предстали будівлі Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту у Брюсселі.

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Аналогічні підсвічування в підтримку України зробили також адмінустанови у багатьох європейських містах.

Нагадаємо

УНН писав, що Напередодні Дня Незалежності України в національних кольорах підсвітили Центральний залізничний вокзал Києва та статую Батьківщина Мати.