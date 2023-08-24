Зеленський підтвердив передачу Україні F-16 від Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16 від Норвегії. Проте голова держави не назвав кількість літаків, зазначивши, що треба бути вдячним за будь-яку допомогу, інформує УНН з посиланням на пресконференцію.
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“Що стосується F-16. Я дуже вдячний прем'єр-міністру (Норвегії - ред.) за це рішення. Воно важливе для нас, історичне. У нас три країни, які погодилися передати Україні після тренування F-16: Данія, Нідерланди та Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам і Сполученим Штатам Америки, бо це їхня добра воля і їхні технології. Зараз складно говорити про кількість, але я вважаю, що треба бути вдячними за будь-яку допомогу", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Сьогодні один з норвезьких телеканалів повідомив, що Україна отримає від Норвегії частину зі своїх винищувачів F-16. Таким чином Норвегія стала третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка заявила, що передасть Україні винищувачі F-16.