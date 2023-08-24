Зеленский подтвердил передачу Украине F-16 от Норвегии

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“Что касается F-16. Я очень благодарен премьер-министру (Норвегии - ред.) за это решение. Оно важное для нас, историческое. У нас три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16: Дания, Нидерланды и Норвегия. Мы очень благодарны этим трем государствам и Соединенным Штатам Америки, потому что это их добрая воля и их технологии. Сейчас сложно говорить о количестве, но я считаю, что надо быть благодарными за любую помощь", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним

Сегодня один из норвежских телеканалов сообщил, что Украина получит от Норвегии часть из своих истребителей F-16. Таким образом Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая заявила, что передаст Украине истребители F-16.