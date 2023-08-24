Норвегія передасть Україні винищувачі F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україна отримає від Норвегії частину зі своїх винищувачів F-16. Про це повідомляє норвезький телеканал TV 2. В Офісі президента підтвердили інформацію, інформує УНН.
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“Норвегія має 57 літаків F-16. Частина з них тепер буде передана Україні” , - зазначає норвезький телеканал із посиланням на кількох незалежних джерел.
Таким чином, Норвегія стала третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка заявила, що передасть Україні винищувачі F-16.
Доповнення
Підтвердив інформацію про винищувачі від Норвегії голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram -каналі.
Додамо
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре перебуває з офіційним візитом у столиці України Києві в четвер. Він приїхав до столиці на святкування Дня Незалежності України.
Раніше прем’єр-міністр заявляв, що Норвегія позитивно ставиться до сигналів США щодо рішення передати Україні F16 після навчання пілотів. Однак сама поки не вирішила, чи відправляти норвезькі літаки F16 в Україну.